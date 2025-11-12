«Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом 12.11.2025, 19:29

2,546

Данные свитеры включили в свои коллекции многие известные бренды.

Актуальный в 1980-х годах предмет одежды вновь стал трендом. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о так называемом свитере дальнобойщика, который отличается воротником на молнии. Отмечается, что ранее он был неотъемлемой частью мужского гардероба, однако в настоящее время популярен у женщин.

При этом данные свитеры включили в свои коллекции многие известные бренды. Среди них — Hermes, Miu Miu, Gucci и H&M, которые продемонстрировали изделия различных цветов и фактуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com