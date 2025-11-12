закрыть
12 ноября 2025, среда, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

  • 12.11.2025, 19:29
  • 2,546
«Свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом

Данные свитеры включили в свои коллекции многие известные бренды.

Актуальный в 1980-х годах предмет одежды вновь стал трендом. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о так называемом свитере дальнобойщика, который отличается воротником на молнии. Отмечается, что ранее он был неотъемлемой частью мужского гардероба, однако в настоящее время популярен у женщин.

При этом данные свитеры включили в свои коллекции многие известные бренды. Среди них — Hermes, Miu Miu, Gucci и H&M, которые продемонстрировали изделия различных цветов и фактуры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин