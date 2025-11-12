Минфин Беларуси предложил ввести налог 40% для богатых 12.11.2025, 20:11

Подробности.

Минфин Беларуси предложил ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с максимальной ставкой 40% для граждан с высоким доходом. Об этом заявил глава ведомства Юрий Селиверстов, презентуя проект изменений в Налоговый кодекс, сообщает БелТА.

Согласно предложению, базовая ставка в 13% сохранится для годовых доходов до 350 тыс. бел. руб. (около $117 тыс.). Эта категория охватывает 98% населения республики. Для доходов от 350 тыс. до 600 тыс. бел. руб. (до $200 тыс.) предусмотрена ставка 25%, а свыше 600 тыс. бел. руб. — 40%.

Налоговая база будет расширена за счет включения не только заработной платы, но и доходов от продажи долей в компаниях, процентов по займам, арендных платежей, вознаграждений членов наблюдательных советов, а также доходов адвокатов и нотариусов.

По оценкам Минфина, под повышенную ставку 40% попадут около 1 тыс. человек.

Пакет налоговых изменений также включает повышение акцизов на табачные изделия: на 12% для сигарет без фильтра и сигарет первой ценовой группы, на 7% — для сигарет второй ценовой группы, на 3% — для изделий для нагревания табака. На вейпы и жидкости для электронных систем курения акцизы вырастут на 20%.

