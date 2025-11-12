закрыть
12 ноября 2025, среда, 20:30
ВСУ отбили почти 50 атак россиян под Покровском

  • 12.11.2025, 20:24
ВСУ отбили почти 50 атак россиян под Покровском

Обновленная сводка Генштаба ВСУ.

На фронте с начала суток 12 ноября произошло 124 боевых столкновения. Российские оккупанты активно штурмуют на Покровском направлении, где ВСУ отбили уже 48 атак.

Об этом сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросил восемь авиабомб, осуществил 114 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня. Подразделения Сил обороны осуществляют поисково-ударные действия на определенных участках, имеют успех.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районе Волчанска и в сторону Двуречанского и Григорьевки. Три вражеских атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боестолкновения. Всего с начала суток враг четыре раза пытался продвинуться к позициям украинских защитников в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Коровин Яр, Лиман. Четырнадцать боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Дроновки, Серебрянки и Выемки. Один бой до сих пор держится.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 13 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка. Еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении российские войска 52 раза пытались идти вперед на позиции украинских войск в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоэкономичное, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в направлении Новопавловки. Украинские защитники уже отбили 48 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сечневое, Сосновка, Вербово, Злагода. Еще одна вражеская атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло два боестолкновения в районе Зеленого Гая. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленой Роще.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в сторону Приморского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении с начала суток враг совершил одно неудачное наступательное действие в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

