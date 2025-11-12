Портрет Анджея Почобута разместили на фасаде Президентского дворца в Варшаве 12.11.2025, 20:42

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Фотофакт.

Фото с изображением Анджея Почобута на здании разместила на своей странице в Facebook Анхела Эспиноса Руис, белорусскоязычная поэтесса из Испании.

Вчера в Польше отмечался День Независимости, в честь чего президент Польши Кароль Навроцкий наградил журналиста и активиста польского меньшинства в Беларуси Анджея Почобута Орденом Белого Орла, высшей государственной наградой Польши.

Фото: Анхела Эспиноса Руис

Анджей Почобут — журналист, блогер, активист польского меньшинства в Беларуси и давний корреспондент польского издания «Gazeta Wyborcza». Он был арестован 25 марта 2021 года в Гродно и спустя два года осужден на восемь лет за якобы предполагаемую враждебную деятельность и «распространение ненависти». Польша годами добивается его освобождения и даже закрыла переход «Бобровники».

В этом году Андрей Почобут получил премию Сахарова, которую Европейский парламент присуждает лицам, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека.

