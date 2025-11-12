Украине передали технологию «стены дронов» 12.11.2025, 20:49

Западная компания Atreyd передала Украине технологию для создания «стены дронов» из FPV-камикадзе. Об этом пишет Business Insider.

Технология представляет собой рой FPV-дронов, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ и поражать обнаруженные угрозы. «Atreyd уже поставила систему Украине и ожидает, что она начнет функционировать в течение нескольких недель», — сказал основатель компании, который пожелал остаться неизвестным.

Как пишет издание, использование технологии «стены дронов» станет первым известным случаем применения подобного решения в ходе конфликта. Автор добавил, что дроны из состава «стены» будут работать с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

В публикации не раскрывают, где будет работать оборонная система. При этом автор подчеркнул, что развертывание «стены дронов» будет носить постоянный характер.

