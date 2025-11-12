В Майами открыли памятник создателю биткоина Сатоши Накамото 12.11.2025, 21:20

Аналогичные статуи уже были установлены в Швейцарии, Японии и Сальвадоре.

В Майами установили памятник создателю биткоина Сатоши Накамото. Статуя, аналоги которой уже установлены в Европе, Азии и Южной Америке, была открыта в рамках конференции Cantor crypto & AI Infrastructure Conference, проходящей с 10 по 12 ноября во Флориде.

«Сатоши приехал в США! Мы так гордимся тем, что привезли эту впечатляющую скульптуру в Майами», — написал в Х глава банка Cantor Fitzerald и сын министра торговли США Говарда Латника Брендон Латник.

На мероприятии присутствовали глава Strategy Майкл Сэйлор, глава Tether Паоло Ардоино и Джек Маллерс, возглавляющий биткоин-фонд Twenty One Capital. Двух последних с Латником связывает бизнес.

Twenty One Capital была создана в апреле при финансировании со стороны Tether и слиянии с компанией Cantor Equity Partners Брендона Латника. Также Cantor Fitzerald является кастодианом Tether — банк хранит обеспечение стейблкоинов USDT.

«Конференция собрала вместе самых влиятельных специалистов в области цифровых активов и искусственного интеллекта. Пять лет назад мы взяли на себя обязательства в сфере, в которую верили, — криптографии. И сегодня мы находимся в центре событий. Достижение наших целей требует не только проницательности и преданности делу, но также исполнения. И именно в этом наше отличие — мы реализуем», — отметил Латник.

Автор известной статуи Сатоши Накамото — биткоин-энтузиаст Валентина Пикоцци. Создатель биткоина выполнен из бронзы в виде сидящего человека в капюшоне. Лица у скульптуры нет, поскольку личность Накамото остается неизвестной.

Установкой копий статуи в разных странах занимается арт-коллектив Satoshigallery. Памятники стоят в Швейцарии, Японии и Сальвадоре. В августе этого года статую Накамото в швейцарском Лугано сломали и выкинули в озеро. Позже представитель Satoshigallery сообщил, что обломки нашлись и памятник восстановлен.

