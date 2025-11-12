закрыть
12 ноября 2025, среда, 22:02
В мировом океане на танкерах накопился 1 млрд баррелей нефти

  12.11.2025
В мировом океане на танкерах накопился 1 млрд баррелей нефти
Bloomberg сообщило причину.

В мировом океане на танкерах накопилось около 1 млрд баррелей сырой нефти, в том числе из РФ. Об этом 12 ноября сообщило Bloomberg.

Согласно аналитическим данным Vortexa, Kpler и OilX, 40% нефти на танкерах, которые скопились в океанах с конца августа, приходится на страны, находящиеся под международными санкциями, – Россию, Иран, Венесуэлу.

Согласно анализу Bloomberg, основная часть накопленной на танкерах нефти – из РФ.

Как указало агентство, объемы морских поставок российской нефти в последние недели выросли в связи с наращиванием РФ производства в соответствии с договоренностями в рамках ОПЕК+. Вероятно, часть сырой нефти перенаправляется на экспортные терминалы из-за украинских атак на нефтяную инфраструктуру РФ, в частности – НПЗ, написало Bloomberg.

По оценкам трейдеров, судьба всей этой сырой нефти, поставляемой по морю, во многом определит динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.

