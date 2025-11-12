закрыть
12 ноября 2025, среда, 22:02
Белоруска нашла клипсу в колбасе «Агрокомбината Снов»

  • 12.11.2025, 21:45
Белоруска нашла клипсу в колбасе «Агрокомбината Снов»
Что ответил производитель.

Жительница Столбцов обнаружила металлическую клипсу в колбасе СПК «Агрокомбинат Снов». Об этом она рассказала в видео в TikTok. Инцидент прокомментировали на предприятии, передает «Зеркало».

Автор ролика рассказала, что колбасу она купила в Столбцах, в магазине «Снов».

— И смотрите, какой сюрприз в колбасе. Не знаю, для чего это добавлено: для вкуса или чего? Ну вот, пусть сновский агрокомбинат посмотрит, что у них внутри колбасы. Хорошо, что это мне попалось, а не ребенку. Будьте теперь внимательны, прежде чем нарезать и кушать колбасу производства «Агрокомбината Снов», — поделилась женщина.

На предприятии госгазете «Мінская праўда» рассказали, что официальных жалоб на качество продукции к ним не поступало:

— На видео автор не показала чек, на котором указывается, когда, где и какая продукция была куплена. Также не видно среза с самого изделия. Официального запроса с претензией к качеству товара нам не поступало. У нас есть сайт, через который покупатели могут обратиться с жалобой. После чего мы с комиссией выезжаем в магазин, проверяем по камерам, когда и какая продукция была куплена, изымаем ее, проверяем в лаборатории и проводим собственное расследование. И даем официальный ответ, — прокомментировали ситуацию в «Агрокомбинате Снов».

