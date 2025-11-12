закрыть
12 ноября 2025, среда, 22:59
«Потом вычтут с зарплаты»

  • 12.11.2025, 22:26
  • 1,542
«Потом вычтут с зарплаты»

Белорус показал подарок от завода и вызвал бурную реакцию пользователей соцсети.

В TikTok завирусилось видео работника могилевского мясокомбината.

Мужчина показал, сколько продуктов ему подарили к профессиональному празднику.

Но не все оценили заботу. «Точка» рассказывает, что вызвало бурную реакцию комментаторов.

Так, мужчина показал распаковку на весь TikTok.

«Короче, два пакета колбасы всякой разной», – хвастается он.

Кроме того, было мясо в вакуумной упаковке.

Но это еще не все. Мужчина показал большую картонную коробку. В ней, как оказалось, было 13 упаковок пельменей.

@dy2985on238a #втоп #рекомендации ♬ оригинальный звук - Александр

Видео активно разошлось в интернете. Пост посмотрели более полумиллиона человек. Еще порядка 1,1 тыс. оставили свои комментарии.

Что интересно, многие писали негативные отзывы: не верили в качество еды или настаивали, что деньгами было бы лучше. Но есть и те, кто поддержал автора ролика.

Вот только некоторые мнения:

«Человек радуется еде за свой труд. Что не так с ними? Я работаю и хочу получать деньги, а не еду. Как-то все печально».

«Ему за труд платят зарплату. А это дали к празднику, просто так. И почему не радоваться?»

«Это есть нельзя»

«Потом вычтут с зарплаты»

«Я думаю, это вместо зарплаты, едой дают. Жесть, конечно»

«Просрочка с перебитым сроком»

«Люди, не задохнитесь от злобы. Человека устраивает его место работы и зарплата. А это не такой уж маленький просто бонус, и еще уважение от руководства».

