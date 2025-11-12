Стоимость «Лукойла» рухнула на $10 миллиардов после санкций США 12.11.2025, 22:37

«Лукойл» стал лидером по снижению среди «голубых фишек» на бирже.

Акции «Лукойла» продолжают стремительно дешеветь на Московской бирже четвертую неделю подряд на фоне санкций США и сорвавшей сделки по продаже иностранных активов компании, передает The Moscow Times.

На торгах в среду бумаги «Лукойла» падали до 4900 рублей за штуку — самого низкого за последние два с половиной года. За день котировки компании обвалились на 4,6%, с начала недели — на 7,4%, а с 23 октября, когда были введены санкции, — на 18,6%. В результате рыночная капитализация крупнейшей частной нефтяной компании России сократилась на 777 млрд рублей, или $9,6 млрд.

«Лукойл» стал лидером по снижению среди «голубых фишек» на бирже: инвесторы опасаются, что из-за санкций ему не удастся выйти из иностранных активов без существенных потерь, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

Работающий в 11 странах мира — от Западной Европы до Латинской Америки — «Лукойл» столкнулся с практически полным параличом на зарубежных рынках. В Ираке он не может получить ни денег, ни нефти за добычу на месторождении «Западная Курна-2», в Финляндии осталась без топлива принадлежащая компании сеть заправок Teboil, а торговое подразделение «Лукойла» — швейцарская Litasco — не может зафрахтовать танкеры и проводить платежи. От нефти «Лукойла» отказываются индийские и китайские НПЗ.

Попытка продать эти активы швейцарской Gunvor была заблокирована Минфином США. И теперь в «Лукойле» готовятся к тому, что вся зарубежная сосбтвенность стоимостью $16 млрд будет просто потеряна, рассказал Financial Times знакомый с с ситуацией источник.

«Из-за санкций активы ЛУКОЙЛа могут быть даже конфискованы правительствами стран, присоединившихся к санкциям США, подобно тому, как Германия фактически конфисковала активы «Роснефти» на своей территории», — указывает Мильчакова.

Как итог «Лукойл» может лишиться 15-17% всей добычи углеводородов: за рубежом он добывает 6,5% нефти и почти половину газа, оценивают аналитики Альфа-банка. Иностранные НПЗ, которые снабжают сеть из 5 тысяч заправок, обеспечивают «Лукойлу» четверть совокупного объема нефтепереработки. Утрата иностранных активов «может оказать значительное влияние на финансовые показатели «Лукойла», предупреждает Альфа-банк.

По оценке источника Politico, бывшего топ-менеджера «Лукойла», потеря иностранных активов лишит компанию трети выручки. В прошлом году она достигла рекордных 8,4 трлн рублей, из которых более 1 трлн «Лукойл» выплатил акционерам.

Лицензия, выданная Минфином США на завершение сделок с «Лукойлом» истекает 21 ноября. К этой дате компания должна избавиться от иностранных активов. Однако продать все за такой срок нереально, отмечает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин: : обычный срок для подобных активов — 6–12 месяцев.

Если исполнение санкций будет жестко контролироваться администрацией США, то «Лукойл», вероятно, придется спасать государству, не исключает Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. По мнению Митровой, «Лукойл» может быть поглощен «Роснефтью», чтобы они «вместе справлялись с трудностями».

