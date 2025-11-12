закрыть
Почему в Минске больше туманных дней, чем в Лондоне?

  • 12.11.2025, 23:15
Климатологи объяснили.

С начала года Минск погружался в туман в общей сложности 67 дней. Для сравнения — в Лондоне туманных дней было всего 45. Такие цифры озвучили в эфире гостелеканала «Первый информационный».

Частые туманы в нашей столице климатологи объясняют тем, что город находится почти на 220 м выше уровня моря.

— На юго-востоке города, в районе Шабаны, высота составляет порядка 180−190 м, а недалеко от станции метро «Кунцевщина» высота доходит до 270−280 м. То есть разница в высоте составляет почти 100 м. Поэтому в некоторых частях города люди могут думать, что это туман, но на самом деле это могут быть низко идущие облака. Это часто фиксируется именно в период с октября по январь — февраль, — рассказал младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Иван Буяков.

В среднем за год Беларусь может находиться в тумане до 70 дней. Максимально было 140 туманных дней в 1964 году в Новогрудке — больше чем треть года.

— Через нашу республику ожидается смещение фронтальных разделов с северо-запада Европы, вслед за которыми будут поступать арктические воздушные массы с севера Европы. Ожидается понижение температурного фона, но среднесуточная температура воздуха будет еще положительной. Лишь в северных районах ночью ожидается слабый минус, — сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов службы метеорологических прогнозов Белгидромета Анна Самофалова.

На 13 ноября Белгидромет объявил желтый уровень опасности. Синоптики предупредили, что ночью и утром четверга местами по стране ожидается туман.

