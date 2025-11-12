закрыть
12 ноября 2025, среда, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина получит от ЕС транш в размере 6 млрд евро

  • 12.11.2025, 23:29
Украина получит от ЕС транш в размере 6 млрд евро

Уже завтра.

В четверг, 13 ноября, Украина ожидает очередной транш от Европейского Союза в размере 6 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой.

Депутат рассказала о результатах переговоров с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который занимается ERA loans и «репарационным кредитом»).

«Из хороших новостей - ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility», - говорится в заявлении.

Пидласа отметила, что из-за поступления транша рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет.

«По «репарационному кредиту» - работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета», - добавила она.

Депутат отметила, что Украина будет нуждаться в новой помощи от Евросоюза уже в конце I квартала 2026 года. Прежде всего, подчеркнула Пидласа, для финансирования невоенных расходов.

По ее словам, обсуждение предоставления «репарационного кредита» в Брюсселе будет сопровождаться условиями о продолжении и усилении реформ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин