Украина получит от ЕС транш в размере 6 млрд евро 12.11.2025, 23:29

Уже завтра.

В четверг, 13 ноября, Украина ожидает очередной транш от Европейского Союза в размере 6 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой.

Депутат рассказала о результатах переговоров с делегацией EC FIN (директорат Еврокомиссии, который занимается ERA loans и «репарационным кредитом»).

«Из хороших новостей - ожидаем, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility», - говорится в заявлении.

Пидласа отметила, что из-за поступления транша рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет.

«По «репарационному кредиту» - работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета», - добавила она.

Депутат отметила, что Украина будет нуждаться в новой помощи от Евросоюза уже в конце I квартала 2026 года. Прежде всего, подчеркнула Пидласа, для финансирования невоенных расходов.

По ее словам, обсуждение предоставления «репарационного кредита» в Брюсселе будет сопровождаться условиями о продолжении и усилении реформ.

