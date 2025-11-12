закрыть
13 ноября 2025, четверг
  • 12.11.2025, 23:54
Канада ввела новые санкции против РФ

В списки добавили 100 судов теневого флота.

Канада ввела новые санкции против России из-за ее войны против Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Аннанд, ее цитирует сайт правительства.

В санкционный список добавили 13 физических и 11 юридических лиц, в частности причастных к разработке и развертыванию российской программы беспилотников.

«Впервые Канада также ввела санкции против организаций, которые поставляют киберинфраструктуру, используемую в российских гибридных стратегиях против Украины», – говорится в сообщении.

Санкции также применены к нескольким российским компаниям, занимающимся сжиженным природным газом. Пакет также предусматривает ограничения против 100 судов из теневого флота России, всего теперь их в санкционных списках Канады уже более 400.

