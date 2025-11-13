Лавров снова «согласованно отсутствовал» на мероприятии с участием Путина
- 13.11.2025, 4:59
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ попал в опалу после срыва встречи Путина с Трампом.
Владимир Путин провел в Кремле переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Среди членов делегаций не было главы российского МИДа Сергея Лаврова. Как пояснили источники специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова, министр вновь «согласованно отсутствовал».
Ту же формулировку, «согласованно отсутствовал», источники Андрея Колесникова использовали 5 ноября. Тогда диктатор РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Среди присутствовавших не было только Лаврова.
Как писала газета Financial Times, США отказались от саммита с Россией в Венгрии после разговора Лаврова с госсекретарем Марко Рубио 20 октября. Публикацию подхватили и другие зарубежные СМИ.