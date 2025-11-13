Французский парламент остановил скандальную реформу Макрона 13.11.2025, 5:36

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Решение временное.

Национальное собрание Франции приняло решение приостановить действие противоречивого закона 2023 года, который повышал пенсионный возраст с 62 до 64 лет для большинства работников — до президентских выборов 2027 года. Об этом пишет Politico.

За приостановление проголосовали 255 депутатов, против — 146. Решение поддержали левые — социалисты и «зеленые», а также депутаты от ультраправого Национального объединения. Против выступили представители крайней левой из партии «Непокоренная Франция», правые из «Республиканцев» и центристы из партии Horizons. Большинство депутатов от президентской партии Эмманюэля Макрона воздержались.

Премьер-министр Себастьян Лекорню предложил временно приостановить реформу в прошлом месяце — в качестве компромисса, чтобы сохранить правительство. По оценкам министра труда и солидарности Жана-Пьера Фаранду, это решение будет стоить государству около 300 миллионов евро в 2026 году и 1,9 миллиарда — в 2027.

Франция сейчас находится под давлением сократить огромный государственный долг, и Лекорню пообещал уменьшить дефицит бюджета до не более чем 5% ВВП в следующем году. Хотя приостановление реформы снизило политическое напряжение внутри страны, оно одновременно вызвало беспокойство относительно серьезности подхода Франции к оздоровлению государственных финансов — особенно на фоне старения населения и увеличения количества пенсионеров.

Еврокомиссия призвала Париж компенсировать фискальные потери другими мерами, а рейтинговые агентства предупредили об экономических рисках отмены реформы.

Агентства Standard & Poor's и Fitch уже понизили кредитный рейтинг Франции до уровня single-A, а Moody's в прошлом месяце понизило прогноз для страны со «стабильного» до «негативного», отметив возможные долгосрочные последствия замораживания пенсионной реформы.

Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, должно принять полный пакет социального бюджета — который включает пункт о приостановлении пенсионной реформы — до полуночи. После этого документ перейдет на рассмотрение Сената.

Если Национальное собрание отклонит бюджет или не успеет проголосовать, Сенат будет рассматривать начальную версию, предложенную правительством. В то же время кабинет министров уже заявил, что внесет поправки с учетом всех изменений, одобренных депутатами — включая приостановку пенсионной реформы.

