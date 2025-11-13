В Германии запустили суперкомпьютер Otus 13.11.2025, 6:53

Для ученых.

На этой неделе научно-исследовательское сообщество Германии обрело новый инструмент — суперкомпьютер Otus, расположенный в Университете Падерборна.

Установленная в Центре параллельных вычислений в Падерборне (PC2), передовая система позволит ученым по всей стране выполнять сложное моделирование и решать важнейшие общественные проблемы с помощью высокопроизводительных вычислений.

Президент Падерборнского университета профессор Маттиас Бауэр заявил, что новая инфраструктура расширит возможности национальных исследований. «Высокопроизводительные вычисления чрезвычайно актуальны для решения насущных проблем нашего времени», — сказал он.

«Ученые могут использовать суперкомпьютеры для анализа огромных объемов данных за короткое время и выявления закономерностей. Можно смоделировать эксперименты, которые были бы чрезвычайно дорогими, опасными или просто невозможными». Otus будет предлагать доступ к вычислениям исследователям по всей Германии через процесс подачи заявок PC2.

Предполагается, что ученые будут представлять заявки, которые затем пройдут независимую проверку перед выделением им вычислительного времени. После одобрения их алгоритмы будут ставить в очередь, а потом выполняться автоматически.

Профессор Кристиан Плессл, руководитель PC2 и специалист по информатике из Университета Падерборна, отметил, что система поддерживает как фундаментальные, так и прикладные исследования.

«Например, фундаментальные исследования могут включать в себя понимание физических и химических процессов на атомном уровне — то, что часто просто невозможно осуществить с помощью одних лишь экспериментов», — сказал он.

Помимо вычислительной мощности, Otus также знаменует собой важный шаг на пути к устойчивым технологиям. Система косвенного естественного охлаждения обеспечивает эффективную работу круглый год, а исходящее тепло от оборудования используется для обогрева университетских зданий.

Система Otus, разработанная Lenovo и pro-com Datensysteme GmbH, включает в себя 42 656 процессорных ядер, 108 графических процессоров и систему хранения данных объемом пять петабайт.

