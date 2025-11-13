Шатдаун в США завершился 13.11.2025, 8:05

Дональд Трамп

Трамп подписал закон о возобновлении финансирования правительства.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства. Таким образом самый длинный в истории США шатдаун завершился.

Об этом сообщает CNN.

Трамп подписал закон через несколько часов после того, как его приняла Палата представителей Конгресса США. За два дня до этого законопроект поддержал Сенат.

За возобновление работы американского правительства проголосовали 222 члена Палаты представителей, в основном республиканцы, а также несколько демократов. Против высказались 209 конгрессменов.

Принятый законопроект является компромиссным, поскольку предусматривает временное финансирование правительства - до 30 января 2026 года.

Также он закрепляет три пакета годовых ассигнований:

для военного строительства;

для нужд законодательной власти;

министерство сельского хозяйства.

Законопроект гарантирует восстановление на работе уволенных во время шатдауна работников с выплатой им заработной платы.

Последствия рекордного шатдауна для США

Этот шатдаун был самым длительным в истории США и продолжался 43 дня.

Он побил предыдущий рекорд, который был зафиксирован также при каденции Трампа: в начале 2019 года финансирование правительства было заморожено на 35 дней.

Нынешний шатдаун начался 1 октября после того, как демократы и республиканцы не смогли одобрить федеральный бюджет из-за разных взглядов на медицинские льготы для американцев. Демократы настаивали на продолжении предоставления льгот, в то время, как их оппоненты были против этого.

По оценкам экономистов, ежедневные потери от шатдауна для американской экономики составляли около 15 миллиардов долларов.

Бюджетные ограничения ощутили многие федеральные агентства, включая Национальное управление ядерной безопасности (NNSA), которое было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск примерно 1400 сотрудников.

