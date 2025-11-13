Канада резко уменьшает квоту на визы для иностранцев 1 13.11.2025, 8:13

1,144

премьер-министр Канады Марк Карни

Кого не пустят в страну в 2026 году?

Канада готовится существенно ограничить количество временных резидентов, которые смогут въехать в страну уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на новый миграционный план правительства.

Согласно новому федеральному бюджету, в 2026 году Канада планирует принять 385 тысяч временных жителей - это на 43% меньше, чем было запланировано на 2025 год. В течение следующих двух лет квота еще уменьшится - до 370 тысяч человек.

Для сравнения, в прошлом году иммиграционный план предусматривал более 516 тысяч новых временных жителей.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань говорит, что правительство Канады стремится вернуть иммиграцию к «более устойчивому уровню».

«Канадцы понимают, что мы достигли пределов своих возможностей, - сказал он. - Мы не закрываем двери, но переходим к более сбалансированному подходу».

Меньше студентов и сезонных работников

В документе указано, что количество временных иностранных работников в 2025 году уже уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, а количество студентов-иностранцев - на 60%. Также сократилось количество просителей убежища - примерно на треть.

Несмотря на это, Канада планирует и в дальнейшем предоставлять постоянный вид на жительство 380 тысячам человек ежегодно - на уровне прошлогодних показателей.

Фокус - на экономической выгоде

Новый подход направлен на то, чтобы иммиграция больше соответствовала экономическим потребностям страны. Так, правительство стремится, чтобы доля экономических мигрантов среди всех новоприбывших выросла с 59% до 64% в течение трех лет.

Также предусмотрено одноразовое мероприятие для ускоренного предоставления статуса постоянного проживания 33 тысячам владельцев рабочих виз и запуск новой программы для владельцев американских виз H-1B, в частности в сфере технологий.

Кроме того, правительство инвестирует 1,7 миллиарда долларов в течение 13 лет в привлечение высококвалифицированных исследователей в университеты Канады.

Общественное мнение и критика

За последние пять лет в Канаде заметно выросло количество граждан, которые считают, что страна принимает слишком много иммигрантов - сейчас таких более 56%.

Вместе с тем, правозащитные организации раскритиковали новую политику.

«Это попытка сделать мигрантов козлами отпущения за проблемы, которые создало само правительство - от нехватки жилья до перегруженной медицины», - заявил Саид Хуссан из Migrant Rights Network.

Несмотря на противоречивые оценки, правительство настаивает, что сокращение иммиграции - это сейчас очень необходимая мера, направленная на стабилизацию рынка труда и снижение нагрузки на социальные системы страны.

