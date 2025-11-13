Канада резко уменьшает квоту на визы для иностранцев

Канада резко уменьшает квоту на визы для иностранцев1
- 13.11.2025, 8:13
- 1,144
Кого не пустят в страну в 2026 году?
Канада готовится существенно ограничить количество временных резидентов, которые смогут въехать в страну уже в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на новый миграционный план правительства.
Согласно новому федеральному бюджету, в 2026 году Канада планирует принять 385 тысяч временных жителей - это на 43% меньше, чем было запланировано на 2025 год. В течение следующих двух лет квота еще уменьшится - до 370 тысяч человек.
Для сравнения, в прошлом году иммиграционный план предусматривал более 516 тысяч новых временных жителей.
Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань говорит, что правительство Канады стремится вернуть иммиграцию к «более устойчивому уровню».
«Канадцы понимают, что мы достигли пределов своих возможностей, - сказал он. - Мы не закрываем двери, но переходим к более сбалансированному подходу».
Меньше студентов и сезонных работников
В документе указано, что количество временных иностранных работников в 2025 году уже уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, а количество студентов-иностранцев - на 60%. Также сократилось количество просителей убежища - примерно на треть.
Канада уменьшает квоту на визы для иностранцев: кого не пустят в страну в 2026 году
Несмотря на это, Канада планирует и в дальнейшем предоставлять постоянный вид на жительство 380 тысячам человек ежегодно - на уровне прошлогодних показателей.
Фокус - на экономической выгоде
Новый подход направлен на то, чтобы иммиграция больше соответствовала экономическим потребностям страны. Так, правительство стремится, чтобы доля экономических мигрантов среди всех новоприбывших выросла с 59% до 64% в течение трех лет.
Также предусмотрено одноразовое мероприятие для ускоренного предоставления статуса постоянного проживания 33 тысячам владельцев рабочих виз и запуск новой программы для владельцев американских виз H-1B, в частности в сфере технологий.
Кроме того, правительство инвестирует 1,7 миллиарда долларов в течение 13 лет в привлечение высококвалифицированных исследователей в университеты Канады.
Общественное мнение и критика
За последние пять лет в Канаде заметно выросло количество граждан, которые считают, что страна принимает слишком много иммигрантов - сейчас таких более 56%.
Вместе с тем, правозащитные организации раскритиковали новую политику.
«Это попытка сделать мигрантов козлами отпущения за проблемы, которые создало само правительство - от нехватки жилья до перегруженной медицины», - заявил Саид Хуссан из Migrant Rights Network.
Несмотря на противоречивые оценки, правительство настаивает, что сокращение иммиграции - это сейчас очень необходимая мера, направленная на стабилизацию рынка труда и снижение нагрузки на социальные системы страны.