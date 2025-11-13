закрыть
13 ноября 2025, четверг, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Внук Кеннеди бросил вызов Трампу

  • 13.11.2025, 8:35
  • 4,582
Reuters: Внук Кеннеди бросил вызов Трампу
Джек Шлоссберг

Америку ждет глобальная перезагрузка?

Внук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди - 32-летний Джек Шлоссберг - объявил о своем намерении баллотироваться в Палату представителей Конгресса США от Демократической партии.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель легендарной политической династии заявил, что идет в политику, чтобы противостоять Дональду Трампу и восстановить демократические ценности Америки.

Шлоссберг, сын Кэролайн Кеннеди - бывшего посла США в Японии и Австралии - и дизайнера Эдвина Шлоссберга, считает, что США сейчас переживают очень глубокий политический кризис.

В своем видеообращении к американцам он резко раскритиковал действующего президента-республиканца Дональда Трампа, заявив, что тот «угрожает конституционному строю и лишает граждан их прав».

«Мы находимся на грани - демократы должны вернуть контроль над Конгрессом, чтобы защитить свободу и будущее страны», - подчеркнул Джек Шлоссберг.

Известно, что внук Кеннеди будет бороться за место в избирательном округе на Манхэттене, которое освобождает влиятельный демократ Джерри Надлер, решивший уйти в отставку после более трех десятилетий на посту.

Что известно о Джеке Шлоссберге

Выпускник Гарвардского университета и Йельской школы права, Шлоссберг ранее работал политическим комментатором и публиковал статьи в The Washington Post, Politico и Time. Его кампания, по словам СМИ, делает ставку на сочетание «нового поколения демократов» и наследия семьи Кеннеди.

Шлоссберг приобрел популярность после выступления на Национальном съезде Демократической партии 2024 года, где поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США.

В то же время внук Кеннеди неоднократно дистанцировался от своего двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который сейчас работает в администрации Трампа и известен своими антинаучными заявлениями.

Имея более 830 тысяч подписчиков в TikTok, Шлоссберг активно использует социальные сети, чтобы общаться с избирателями. Он отмечает, что стремится быть «честным, современным и близким к людям» политиком, который продолжит либеральное наследие своей семьи.

Если Джек Шлоссберг одержит победу, он станет первым представителем династии Кеннеди в Конгрессе США за более чем десять лет - и, вероятно, одним из самых заметных молодых демократов новой генерации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин