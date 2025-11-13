Китай резко увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии на замену российской 1 13.11.2025, 8:44

Россия уступила саудитам первое место в топ крупнейших нефтяных поставщиков КНР.

Китай в ноябре существенно сократил закупки российской нефти, заменяя ее сырьем из Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на статистику танкерных перевозок от Kpler.

В этом месяце, по расчетам Kpler, КНР импортирует 926 тысяч баррелей в сутки из России — на 36% меньше, чем в октябре, когда поставки достигали 1,45 млн баррелей в день.

Почти на такую величину — около 500 тысяч баррелей в сутки — китайские НПЗ нарастили импорт из Саудовской Аравии: он составит 1,78 млн баррелей в день против 1,2 млн месяцем ранее. В результате Россия уступит саудитам первое место в топ крупнейших нефтяных поставщиков Китая.

Индия, напротив, в ноябре получил больше российской нефти, чем в октябре — 2,26 млн баррелей в сутки против 1,7 млн.

Однако уже в декабре потоки российской нефти на индийский рынок могут обвалиться: от партий на следующий месяц отказались пять крупнейших НПЗ страны: Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy.

По данным Bloomberg, российскую нефть сейчас закупают лишь государственная Indian Oil и принадлежащая «Роснефти» Nayara Energy. Причем, первая приобрела сырье у не попавших под санкции компаний, а вторая продолжает работать только на баррелях российского происхождения.

Российскую нефть индийские НПЗ планируют заменять поставками из Саудовской Аравии и Ирака, которые снизили свои сорта для азиатских клиентов, рассказали Reuters источники в нефтепереработке Индии. По словам одного из них, у ближневосточных поставщиков очень много нефти, и они выполнили все запросы на дополнительные партии.

Из-за падения спроса скидки на российскую нефть в портах Балтийского и Черного моря за несколько недель удвоились. Сейчас они достигают $19,4 за баррель, хотя в начале ноября составляли $13-14 за баррель, а до введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» держались около $11.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com