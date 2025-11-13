Китай резко увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии на замену российской

Китай резко увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии на замену российской1
- 13.11.2025, 8:44
Россия уступила саудитам первое место в топ крупнейших нефтяных поставщиков КНР.
Китай в ноябре существенно сократил закупки российской нефти, заменяя ее сырьем из Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на статистику танкерных перевозок от Kpler.
В этом месяце, по расчетам Kpler, КНР импортирует 926 тысяч баррелей в сутки из России — на 36% меньше, чем в октябре, когда поставки достигали 1,45 млн баррелей в день.
Почти на такую величину — около 500 тысяч баррелей в сутки — китайские НПЗ нарастили импорт из Саудовской Аравии: он составит 1,78 млн баррелей в день против 1,2 млн месяцем ранее. В результате Россия уступит саудитам первое место в топ крупнейших нефтяных поставщиков Китая.
Индия, напротив, в ноябре получил больше российской нефти, чем в октябре — 2,26 млн баррелей в сутки против 1,7 млн.
Однако уже в декабре потоки российской нефти на индийский рынок могут обвалиться: от партий на следующий месяц отказались пять крупнейших НПЗ страны: Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy.
По данным Bloomberg, российскую нефть сейчас закупают лишь государственная Indian Oil и принадлежащая «Роснефти» Nayara Energy. Причем, первая приобрела сырье у не попавших под санкции компаний, а вторая продолжает работать только на баррелях российского происхождения.
Российскую нефть индийские НПЗ планируют заменять поставками из Саудовской Аравии и Ирака, которые снизили свои сорта для азиатских клиентов, рассказали Reuters источники в нефтепереработке Индии. По словам одного из них, у ближневосточных поставщиков очень много нефти, и они выполнили все запросы на дополнительные партии.
Из-за падения спроса скидки на российскую нефть в портах Балтийского и Черного моря за несколько недель удвоились. Сейчас они достигают $19,4 за баррель, хотя в начале ноября составляли $13-14 за баррель, а до введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» держались около $11.