закрыть
13 ноября 2025, четверг, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай резко увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии на замену российской

1
  • 13.11.2025, 8:44
Китай резко увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии на замену российской

Россия уступила саудитам первое место в топ крупнейших нефтяных поставщиков КНР.

Китай в ноябре существенно сократил закупки российской нефти, заменяя ее сырьем из Саудовской Аравии, сообщает Reuters со ссылкой на статистику танкерных перевозок от Kpler.

В этом месяце, по расчетам Kpler, КНР импортирует 926 тысяч баррелей в сутки из России — на 36% меньше, чем в октябре, когда поставки достигали 1,45 млн баррелей в день.

Почти на такую величину — около 500 тысяч баррелей в сутки — китайские НПЗ нарастили импорт из Саудовской Аравии: он составит 1,78 млн баррелей в день против 1,2 млн месяцем ранее. В результате Россия уступит саудитам первое место в топ крупнейших нефтяных поставщиков Китая.

Индия, напротив, в ноябре получил больше российской нефти, чем в октябре — 2,26 млн баррелей в сутки против 1,7 млн.

Однако уже в декабре потоки российской нефти на индийский рынок могут обвалиться: от партий на следующий месяц отказались пять крупнейших НПЗ страны: Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy.

По данным Bloomberg, российскую нефть сейчас закупают лишь государственная Indian Oil и принадлежащая «Роснефти» Nayara Energy. Причем, первая приобрела сырье у не попавших под санкции компаний, а вторая продолжает работать только на баррелях российского происхождения.

Российскую нефть индийские НПЗ планируют заменять поставками из Саудовской Аравии и Ирака, которые снизили свои сорта для азиатских клиентов, рассказали Reuters источники в нефтепереработке Индии. По словам одного из них, у ближневосточных поставщиков очень много нефти, и они выполнили все запросы на дополнительные партии.

Из-за падения спроса скидки на российскую нефть в портах Балтийского и Черного моря за несколько недель удвоились. Сейчас они достигают $19,4 за баррель, хотя в начале ноября составляли $13-14 за баррель, а до введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» держались около $11.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин