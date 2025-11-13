закрыть
Страны G7 сделали громкое заявление о переговорах между Украиной и Россией

  • 13.11.2025, 8:57
  • 2,428
Страны G7 сделали громкое заявление о переговорах между Украиной и Россией

Текущая линия фронта рассматривается как отправная точка.

Страны G7 и ЕС подчеркнули необходимость использовать текущую линию фронта как основу для переговоров между Россией и Украиной, и подтвердили полную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства международных дел Канады.

Встреча G7 в Ниагаре

11–12 ноября 2025 года в регионе Ниагара, Онтарио, под председательством Канады прошла встреча министров иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокого представителя ЕС.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Республики Корея, Южной Африки и Украины для обсуждения вопросов морской безопасности, стратегических ресурсов, экономической устойчивости и энергетической безопасности.

Участники сделали ряд заявлений, часть которых касалась Украины.

Поддержка Украины

Министры G7 подтвердили полную приверженность территориальной целостности и независимости Украины.

В заявлении подчеркнуто, что международные границы не должны изменяться силой, а немедленное прекращение огня является ключевым условием для стабилизации региона.

Текущая линия фронта рассматривается как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой.

Давление на Россию

Страны G7 усиливают экономические санкции против России и изучают меры воздействия на государства и организации, которые способствуют финансированию ее военных действий.

В заявлении осуждается военная помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения из Китая, что способствовало эскалации войны.

Финансирование и энергетическая безопасность

Министры обсудили возможности скоординированного использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.

Также подчеркнута важность защиты энергетической инфраструктуры страны после недавних атак России, что критично для обеспечения стабильности и безопасности украинской экономики.

