Страны G7 сделали громкое заявление о переговорах между Украиной и Россией
- 13.11.2025, 8:57
Текущая линия фронта рассматривается как отправная точка.
Страны G7 и ЕС подчеркнули необходимость использовать текущую линию фронта как основу для переговоров между Россией и Украиной, и подтвердили полную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства международных дел Канады.
Встреча G7 в Ниагаре
11–12 ноября 2025 года в регионе Ниагара, Онтарио, под председательством Канады прошла встреча министров иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокого представителя ЕС.
В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Республики Корея, Южной Африки и Украины для обсуждения вопросов морской безопасности, стратегических ресурсов, экономической устойчивости и энергетической безопасности.
Участники сделали ряд заявлений, часть которых касалась Украины.
Поддержка Украины
Министры G7 подтвердили полную приверженность территориальной целостности и независимости Украины.
В заявлении подчеркнуто, что международные границы не должны изменяться силой, а немедленное прекращение огня является ключевым условием для стабилизации региона.
Текущая линия фронта рассматривается как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой.
Давление на Россию
Страны G7 усиливают экономические санкции против России и изучают меры воздействия на государства и организации, которые способствуют финансированию ее военных действий.
В заявлении осуждается военная помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения из Китая, что способствовало эскалации войны.
Финансирование и энергетическая безопасность
Министры обсудили возможности скоординированного использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.
Также подчеркнута важность защиты энергетической инфраструктуры страны после недавних атак России, что критично для обеспечения стабильности и безопасности украинской экономики.