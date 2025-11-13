закрыть
13 ноября 2025, четверг, 9:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша обсудит с соседями ситуацию на границе Беларуси и Литвы

  • 13.11.2025, 9:05
Польша обсудит с соседями ситуацию на границе Беларуси и Литвы

Консультации заместителей министров внутренних дел назначены на сегодня.

Несмотря на серьезный кризис на литовско-белорусской границе, Польша не собирается пересматривать собственные планы по открытию в этом месяце пограничных переходов с Беларусью. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

В четверг, 13 ноября, должны состояться консультации заместителей министров внутренних дел Литвы, Польши и Латвии.

Польская сторона подчеркивает, что эта встреча была запланирована заранее и изначально должна была касаться миграционного кризиса. Представители МВД Польши не исключают, что во время переговоров будет уделено внимание и ситуации на границе Беларуси с Литвой, однако, по их словам, итоги консультаций вряд ли приведут к пересмотру планов по открытию пунктов пропуска на польско-белорусской границе — это должно произойти уже в ближайшие недели.

В свою очередь, литовская сторона, по данным издания, рассматривает эти переговоры как часть более широких обсуждений кризисной ситуации, вызванной решением Вильнюса о закрытии границы с Беларусью.

Напомним, ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский сообщил, что Варшава решила поддержать Вильнюс и отложила на несколько недель открытие двух пунктов пропуска в Подляском воеводстве на границе с Беларусью («Кузница — Брузги» и «Бобровники — Берестовица»), которое ранее анонсировал премьер-министр этой страны Дональд Туск.

Представитель правительства Польши Адам Шлапка рассказал, что премьеры Польши и Литвы договорились об открытии пунктов пропуска на польско-белорусской границе «примерно в середине ноября».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин