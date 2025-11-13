Польша обсудит с соседями ситуацию на границе Беларуси и Литвы 13.11.2025, 9:05

Консультации заместителей министров внутренних дел назначены на сегодня.

Несмотря на серьезный кризис на литовско-белорусской границе, Польша не собирается пересматривать собственные планы по открытию в этом месяце пограничных переходов с Беларусью. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

В четверг, 13 ноября, должны состояться консультации заместителей министров внутренних дел Литвы, Польши и Латвии.

Польская сторона подчеркивает, что эта встреча была запланирована заранее и изначально должна была касаться миграционного кризиса. Представители МВД Польши не исключают, что во время переговоров будет уделено внимание и ситуации на границе Беларуси с Литвой, однако, по их словам, итоги консультаций вряд ли приведут к пересмотру планов по открытию пунктов пропуска на польско-белорусской границе — это должно произойти уже в ближайшие недели.

В свою очередь, литовская сторона, по данным издания, рассматривает эти переговоры как часть более широких обсуждений кризисной ситуации, вызванной решением Вильнюса о закрытии границы с Беларусью.

Напомним, ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский сообщил, что Варшава решила поддержать Вильнюс и отложила на несколько недель открытие двух пунктов пропуска в Подляском воеводстве на границе с Беларусью («Кузница — Брузги» и «Бобровники — Берестовица»), которое ранее анонсировал премьер-министр этой страны Дональд Туск.

Представитель правительства Польши Адам Шлапка рассказал, что премьеры Польши и Литвы договорились об открытии пунктов пропуска на польско-белорусской границе «примерно в середине ноября».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com