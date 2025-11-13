Россияне запаниковали из-за массированной атаки на Орел

Россияне запаниковали из-за массированной атаки на Орел1
13.11.2025, 9:10
- 2,524
В городе находится несколько нефтебаз и военная база с «Шахедами».
Утром 13 ноября в российском городе Орел прогремели мощные взрывы. В нескольких районах областного центра после атаки возникли пожары. Россиян охватила паника из-за «сильных хлопков» в городе, пишет «Обозреватель».
По предварительным данным, Орел атаковали реактивные БПЛА и ракеты «Фламинго». Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.
Подробности атаки
Воздушную тревогу в Орловской области объявили после 4:00 утра. Вскоре после этого в небе над регионом прогремела серия мощных взрывов. Россияне в соцсети жаловались, что Орел атаковали несколько волн реактивных БПЛА.
Местные жители пожаловались, что видели мощные вспышки, после которых взрывы прогремели сразу в нескльких микрорайонах города. Также сообщалось о взрывах в поселке Знаменка, расположенном в нескольких километрах от Орла.
В некоторых районах Орла прозвучало более чем 10 взрывов. Мощные звуки прозвучали в районе 06.20 по местному времени. Утверждается, что обломки одного из дронов рухнули на парковку рядом с жилыми домами и повредили несколько автомобилей.
Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.
Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа «Шахед». Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.
Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.