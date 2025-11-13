закрыть
Россияне запаниковали из-за массированной атаки на Орел

1
  • 13.11.2025, 9:10
  • 2,524
Россияне запаниковали из-за массированной атаки на Орел

В городе находится несколько нефтебаз и военная база с «Шахедами».

Утром 13 ноября в российском городе Орел прогремели мощные взрывы. В нескольких районах областного центра после атаки возникли пожары. Россиян охватила паника из-за «сильных хлопков» в городе, пишет «Обозреватель».

По предварительным данным, Орел атаковали реактивные БПЛА и ракеты «Фламинго». Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности атаки

Воздушную тревогу в Орловской области объявили после 4:00 утра. Вскоре после этого в небе над регионом прогремела серия мощных взрывов. Россияне в соцсети жаловались, что Орел атаковали несколько волн реактивных БПЛА.

Местные жители пожаловались, что видели мощные вспышки, после которых взрывы прогремели сразу в нескльких микрорайонах города. Также сообщалось о взрывах в поселке Знаменка, расположенном в нескольких километрах от Орла.

В некоторых районах Орла прозвучало более чем 10 взрывов. Мощные звуки прозвучали в районе 06.20 по местному времени. Утверждается, что обломки одного из дронов рухнули на парковку рядом с жилыми домами и повредили несколько автомобилей.

Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.

Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа «Шахед». Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.

