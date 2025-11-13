закрыть
13 ноября 2025, четверг
Что нужно есть утром, чтобы похудеть

  • 13.11.2025, 9:21
Что нужно есть утром, чтобы похудеть

Важно выбирать продукты, которые снабдят энергией.

Яйца и овсянка — только некоторые полезные продукты для завтрака, которые помогут вам сбросить вес, не чувствуя сильного голода.

Чем еще можно разнообразить свой завтрак, если вы хотите похудеть — пишет Health Shots.

Яйца

Яйца отличаются высоким содержанием белка. Они поддерживают ощущение сытости и содержат необходимые питательные вещества, такие как холин. Исследование, опубликованное в Journal of Human Kinetics, показало, что участники с ожирением, которые на завтрак ели богатые холинами яйца на диете с низким содержанием жиров, потеряли больше веса по сравнению с теми, кто ел баранку утром, несмотря на потребление того же количества калорий.

Греческий йогурт

Большая порция греческого йогурта богата белком и пробиотиками. Он также способствует здоровью кишечника, что необходимо для похудения. В исследовании, опубликованном в журнале Американского колледжа питания, говорится, что йогурт помогает увеличить потерю жира в организме, уменьшить потребление пищи и увеличить ощущение сытости.

Авокадо

Авокадо обладает множеством преимуществ, что делает его одним из идеальных продуктов для завтрака во время похудения. Авокадо богато полезными жирами и клетчаткой. Оно также способствует сытости и здоровью кожи. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, было замечено, что участники, чей рацион содержал авокадо, почти на девять процентов меньше подвержены риску избыточного веса или ожирения по сравнению с теми, кто не ел авокадо регулярно.

Цельнозерновой хлеб или тосты

Если вы с тех, чье утро начинается только с хлеба или тостов, то убедитесь, что они приготовлены из цельного зерна. В нем много клетчатки, что помогает пищеварению и дольше сохраняет чувство сытости. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, говорится, что выше потребление цельного зерна связано с более низким риском увеличения веса.

Овощи

Да, на завтрак можно есть овощи. Добавление шпината, болгарского перца и помидоров к завтраку поможет вам сбросить килограммы в кратчайшие сроки. Они низкокалорийные, что помогает в похудении. Кроме того, овощи также богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, что делает их отличным выбором.

Кисломолочный творог

Кисломолочный творог с высоким содержанием белка и кальция имеет массу преимуществ. Высокое содержание белка помогает вам дольше чувствовать себя сытым, уменьшая тягу к еде и перееданию. Он ускоряет обмен веществ, помогая вам сжигать больше калорий в течение дня, а также поддерживает здоровье мышц.

