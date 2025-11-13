закрыть
Песков вслед за Лавровым начал просить Трампа о переговорах

  • 13.11.2025, 9:27
  • 1,516
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина признал, что Россия несет потери.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на возобновление контактов с президентом США Дональдом Трампом по вопросам урегулирования военного конфликта в Украине. Об этом он сказал в интервью CNN, подчеркнув, что Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном «так же быстро, как готова Америка». Накануне аналогичное заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов содействовать политическому и дипломатическому урегулированию украинской проблемы», — отметил Песков. Он также подчеркнул необходимость «улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», добавив, что перед сторонами «открываются очень блестящие горизонты». По его словам, нынешняя ситуация приводит к тому, что «мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль».

Заявление Пескова прозвучало вскоре после обращения Сергея Лаврова, призвавшего США возобновить подготовку к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, который был отменен после отказа России остановить войну в Украине. Лавров отмечал, что Москва не понимает причин, по которым США отменили встречу. Он утверждал, что во время предыдущих контактов стороны «хорошо и вежливо поговорили, подтвердили движение на основе пониманий Анкориджа» и уже собирались перейти к переговорам между представителями внешнеполитических, военных ведомств и спецслужб.

«Но вместо этого последовало публичное заявление, что нет смысла встречаться», — пожаловался глава МИД. Министр также обвинил британские СМИ в «развязывании информационной кампании и лжи» о том, что саммит был отменен из-за максималистских требований Кремля.

Ранее Reuters сообщал, что Трамп отказался от саммита в Будапеште после того, как стало ясно, что Россия не готова к уступкам, «хочет слишком многого» и по-прежнему отказывается прекращать боевые действия по текущей линии фронта.

По данным агентства, отменить саммит с Путиным Трампу рекомендовал госсекретарь США Марко Рубио, который по итогам телефонного разговора с Лавровым пришел к выводу о бесперспективности дальнейших контактов с Москвой по вопросам войны в Украине. После отмены встречи в Будапеште Вашингтон впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом ввел против России новый пакет санкций.

