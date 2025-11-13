закрыть
13 ноября 2025
США готовятся к испытаниям средств доставки ядерного оружия

  • 13.11.2025, 10:21
США готовятся к испытаниям средств доставки ядерного оружия

Вашингтон переходит к практической фазе.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США планируют испытать системы доставки ядерного оружия, сообщает The Washington Post.

Ранее президент Дональд Трамп объявил о старте ядерных испытаний, не уточнив, идет ли речь о взрывах или о проверке ракетных систем. Впоследствии министр энергетики Крис Райт пояснил, что испытания не будут предусматривать ядерных взрывов.

«Это вполне уместное решение, учитывая, что противники США проводят собственные испытания», - заявил Рубио.

