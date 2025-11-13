Сикорский: Мы лучше будем есть траву, чем станем российской колонией 13.11.2025, 10:16

1,222

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши объяснил мотивацию Варшавы на рост оборонных расходов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если бы Россия смогла захватить Украину, следующими были бы другие соседние страны, в частности Польша.

Об этом Сикорский сказал в подкасте The Rest Is Politics: Leading.

«Люди понимают, почему это нужно, и воспринимают это без сопротивления», - отметил министр.

По его словам, ситуация настолько серьезная, что даже коллеги из европейских министерств удивляются возможности таких расходов, на что польский министр финансов отвечает: «Если бы я этого не делал, меня бы разорвали на куски».

«Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией», - подчеркнул Сикорский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com