закрыть
13 ноября 2025, четверг, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сикорский: Мы лучше будем есть траву, чем станем российской колонией

  • 13.11.2025, 10:16
  • 1,222
Сикорский: Мы лучше будем есть траву, чем станем российской колонией
Радослав Сикорский

Глава МИД Польши объяснил мотивацию Варшавы на рост оборонных расходов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если бы Россия смогла захватить Украину, следующими были бы другие соседние страны, в частности Польша.

Об этом Сикорский сказал в подкасте The Rest Is Politics: Leading.

«Люди понимают, почему это нужно, и воспринимают это без сопротивления», - отметил министр.

По его словам, ситуация настолько серьезная, что даже коллеги из европейских министерств удивляются возможности таких расходов, на что польский министр финансов отвечает: «Если бы я этого не делал, меня бы разорвали на куски».

«Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией», - подчеркнул Сикорский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин