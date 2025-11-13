Сикорский: Мы лучше будем есть траву, чем станем российской колонией
- 13.11.2025, 10:16
- 1,222
Глава МИД Польши объяснил мотивацию Варшавы на рост оборонных расходов.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если бы Россия смогла захватить Украину, следующими были бы другие соседние страны, в частности Польша.
Об этом Сикорский сказал в подкасте The Rest Is Politics: Leading.
«Люди понимают, почему это нужно, и воспринимают это без сопротивления», - отметил министр.
По его словам, ситуация настолько серьезная, что даже коллеги из европейских министерств удивляются возможности таких расходов, на что польский министр финансов отвечает: «Если бы я этого не делал, меня бы разорвали на куски».
«Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией», - подчеркнул Сикорский.