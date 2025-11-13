Минчанин купил квартиру в новостройке, куда оказалось трудно попасть 1 13.11.2025, 10:27

Он решил проблему, но следом возникла другая.

Житель Минска, получивший весной ключи от новой квартиры на улице Купревича, оказался в неприятной ситуации: после того как застройщик не устранил дефект входной двери, мужчина оплатил ремонт сам, но компенсации так и не дождался. Он пришел со своей проблемой к чиновникам, пишут «Минск-Новости».

Весной минчанин получил долгожданные ключи от квартиры в новостройке на улице Купревича. Во время приемки жилья он осмотрел помещение и составил акт с перечнем обнаруженных недостатков. Самым серьезным оказался дефект входной двери — она была деформирована и с трудом открывалась и закрывалась.

Несмотря на замечания, застройщик в установленные сроки проблему не устранил. Представители компании предложили владельцу другой вариант: устранить неисправность за свой счет, пообещав потом компенсировать расходы. Мужчина согласился и оплатил ремонт, однако после завершения работ обещанных денег так и не получил.

Когда вопрос зашел в тупик, собственник обратился к чиновникам за разъяснениями. Как пояснил начальник управления Мингорисполкома по контролю за строительством Александр Черников, специалисты застройщика допустили ошибку, неправильно проконсультировав клиента. По закону компания не имеет права перекладывать устранение строительных дефектов на владельца жилья, даже при обещании возмещения.

— Специалисты неверно вас проконсультировали, допустив ошибку, за что были привлечены к ответственности. По закону застройщик не имеет права действовать таким образом, — сказал Черников, пообещав передать обращение застройщику для урегулирования ситуации.

