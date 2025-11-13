«Лукойл» пошел на поклон к США 13.11.2025, 10:37

О чем просит российский нефтяной гигант?

Российская компания «Лукойл» подала заявку на отсрочку санкций со стороны Минфина США, которые вступят в силу 21 ноября 2025 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По данным Reuters, в заявлении компании «Лукойл» говорится, что ей необходимо время на выполнение имеющихся обязательств и рассмотрение предложений по продаже активов, поэтому российский нефтяной гигант просит США продлить отсрочку от санкций на некоторые свои операции. Заявку «Лукойл» подал в Министерство финансов США. Как на это отреагировали в Соединенных Штатах, пока еще не известно.

В октябре текущего года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении новых санкциях против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Это стало одним из шагов по усилению давления на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он закончил войну против Украины.

Если «Роснефть» больше зависит от внутреннего российского рынка, то «Лукойл» – от международного рынка, поэтому новые американские санкции сильней всего ударили именно по «Лукойлу». Эта компания пытается продать свои международные активы, но у нее пока не получается.

Вначале международными активами «Лукойла» заинтересовалась швейцарская компания Gunvor. Но потом стало известно о возможных связях Gunvor с Кремлем, и она отказалась от сделки. Теперь «Лукойл» ищет новых покупателей.

Reuters предполагает, что ее активы могут купить по дешевке. Например, активами российского нефтяного гиганта заинтересовалась казахстанская национальная нефтяная компания «КазМунайГаз». Кроме того, по данным Reuters, британская нефтегазовая компания Shell проявила интерес к шельфовым проектам «Лукойла» в Гане и Нигерии. Но в Shell отказались комментировать эту информацию.

