13 ноября 2025, четверг, 11:15
Холодный фронт пройдет через Беларусь

  • 13.11.2025, 10:47
  • 1,252
Холодный фронт пройдет через Беларусь

Когда может наступить самая холодная ночь с начала осени?

Самая холодная ночь с начала осени может наступить в ближайшее воскресенье, 16 ноября, а перспективы потепления во второй половине ноября туманны, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

По расчетам синоптиков, в субботу, 15 ноября, холодный фронт пройдет через Беларусь.

На большей части территории дожди, по северу с мокрым снегом, и там же возможна гололедица. В течение суток 0…+6°С, по юго-востоку до +8°С.

Вслед за фронтом с юга Скандинавии на юго-восток будет смещаться антициклон, сформированный в арктическом воздухе. Надолго он у нас не задержится из-за циклона с юго-запада, который может принести осадки в воскресенье, 16 ноября: дождь и мокрый снег днем.

Пик похолодания придется на воскресную ночь — она может оказаться самой холодной с начала осени. Например, канадская модель GEM видит ночные минимумы до −2...8°С, в отдельных районах до −10°С. Остальные модели пока более сдержанны. Днем в воскресенье −2...+4°С, по юго-западу до +6°С.

В дальнейшем погодные перспективы довольно туманны. Нo, по прогнозaм большинства моделей, значительного повышения температуры не произойдет. Теплее прогнозируется в начале недели по юго-востоку, холоднее по северо-западу.

«Из-за влияния многоцентровой циклонической депрессии над севером Европы и связанных с ней частных циклонов на границе арктической и умеренной воздушной массы осадков может быть много. Но ближе к середине недели, если мы окажемся в их тыловой части, начнется адвекция более холодного воздуха из Скандинавии», — пишет канал.

Местами существует вероятность образования временного снежного покрова и гололедицы на дорогах.

