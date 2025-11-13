Во Франции неизвестный дрон следил за конвоем танков Leclerc 13.11.2025, 11:12

Власти подозревают преднамеренный полет.

Французская прокуратура начала расследование после того, как дрон пролетел над полицейским участком в Мюлузе, департамент Верхний Рейн, и железнодорожной станцией, где находился тяжелый поезд, перевозивший танки Leclerc.

Об этом сообщает Le Monde.

В среду, 12 ноября, прокуратура объявила о начале расследования после того, как дрон пролетел над полицейским участком в этом городе в департаменте Верхний Рейн и вблизи железнодорожного вокзала, где накануне находился конвой с танками Leclerc.

Сейчас расследование сосредоточено на установлении личности пилота или пилотов летательного аппарата. Инцидент произошел во вторник в 23:45, когда полицейский сообщил о присутствии дрона над двором полицейского участка.

Прокуроры заявили, что пока «нет доказательств, которые бы указывали на то, был ли это преднамеренный пролет над этими районами или просто неожиданный пролет самолета во время другого полета».

Расследование сосредоточено на таких правонарушениях, как «преднамеренный пролет над запретной зоной пилотом самолета», «удержание дрона над запретной зоной пилотом» и «дистанционное пилотирование дрона ночью».

Отметим, что в течение последних недель количество инцидентов с дронами увеличилось в Европе.

