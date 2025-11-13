Бандера сбивает «Кинжалы» Дэвид Экс

13.11.2025, 11:21

2,060

Украинские операторы РЭБ придумали оригинальный способ борьбы с ракетами РФ.

«Кинжал» — одна из самых грозных ракет России. Развивая скорость 5,7 Маха на высоте 15,5 миль, эта 4,7-тонная ракета, запускаемая модифицированным перехватчиком МиГ-31, может доставить 1000-фунтовую боеголовку на расстояние 300 миль.

Она настолько быстра, что даже лучшие системы противовоздушной обороны Украины, американские ракеты Patriot, зачастую не могут поразить приближающиеся «Кинжалы». Россияне часто включают несколько «Кинжалов» в состав групп ракет, которыми они бомбардируют украинские города и электростанции примерно раз в неделю. Хотите вывести из строя украинскую электросеть в преддверии холодной зимы? Используйте «Кинжалы».

Но есть хорошие новости для Украины. Одна из самых популярных стратегических систем радиоэлектронной борьбы страны, Lima EW, теперь способна работать против «Кинжала», по словам оператора системы.

Операторы подразделения Night Watch («Ночной дозор») не только используют систему РЭБ Lima для сбивания ракет «Кинжал» — за последние две недели таких случаев было около дюжины — но и делают это с размахом: заменяя спутниковые навигационные сигналы приближающихся ракет популярным патриотическим украинским гимном «Батько наш — Бандера».

Почему именно эта песня? «Любая нестандартная информация, которая предоставляется спутниковому боеприпасу посредством целевого спутывания, может привести к навигационной ошибке», — пояснил один из офицеров Night Watch.

Подошел бы любой случайный сигнал. Но Night Watch не хотел просто уничтожить «Кинжалы». По словам офицера, подразделение также хотело сделать заявление и «противостоять российской пропаганде», которая представляет Бандеру злодеем.

Приближаясь к украинскому городу или электростанции, «Кинжал» начинает слышать гимн вместо своих обычных сигналов. Сбившись с курса, ракета отклоняется от траектории и попадает в цель, возможно, на расстоянии сотен метров от нее. Недавние снимки подтверждают одно такое отклонение «Кинжала» вблизи Староконстантинова на западе Украины.

Дэвид Экс, Trenchart.us

