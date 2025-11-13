закрыть
13 ноября 2025, четверг, 11:50
Украина начала совместно с США выпускать дроны-перехватчики

  • 13.11.2025, 11:32
Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл подробности.

Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

Украина уже некоторое время назад начала производить беспилотники-перехватчики вместе с Соединенными Штатами.

«Это американо-украинское производство, совместное производство. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше (дронов-перехватчиков - ред.)», - заявил президент Украины.

