Украина начала совместно с США выпускать дроны-перехватчики
- 13.11.2025, 11:32
Зеленский раскрыл подробности.
Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.
Украина уже некоторое время назад начала производить беспилотники-перехватчики вместе с Соединенными Штатами.
«Это американо-украинское производство, совместное производство. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше (дронов-перехватчиков - ред.)», - заявил президент Украины.