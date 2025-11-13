Белорусы бросили Лукашенко 13.11.2025, 11:39

1,050

Никто не ломанулся обратно.

На днях Лукашенко опять думал, как ему отомстить уехавшим из страны белорусам. Как обычно, накажут по итогу тех, кто остался. В конце концов: а какая разница? Любые белорусы Лукашенко одинаково неприятны, пишет planbmedia.io.

Те, которые уехали, конечно, неприятнее, чем те, которые остались. И даже не потому, что, уезжая, белорусы бросают Лукашенко наедине с его стабильностью и губопиками. Не потому, что после пяти лет борьбы за стабильность в стране некому работать. И не потому, что уехавшие подают заразительный пример всем остальным. А потому, что уехавших белорусов ведь совершенно невозможно достать. И вот это вытерпеть абсолютно невозможно.

Ну, то есть Лукашенко, конечно, старается испортить уехавшим жизнь, чтобы они вернулись обратно, чтобы уже на месте испортить им жизнь по-настоящему. Но не работает. Никто не поехал в товарных количествах за паспортами, доверенностями или открывать новые счета. Не ломанулся обратно, чтобы платить за коммуналку по социально-ориентированным тарифам. И даже отдельно взятые экстремисты не побежали каяться, чтобы вызволить из-под ареста свою недвижимость.

А ведь им предоставляли для этого все мыслимые возможности. Даже создали комиссию под руководством лучшего в мире специалиста по геноциду белорусского народа генпрокурора Шведа. Чтобы через границу, ползком, на коленях.

Но ничего не помогает. Не ползут, понимаешь, несмотря на все мелкие пакости, которыми государство для них старалось. И вот что ты будешь делать с этими неприятными людьми. Поэтому Лукашенко придумал, как ему кажется, крупную пакость. Лишить уехавших белорусов бесплатной белорусской медицины. Ну просто больше лишить-то все равно получается нечего. Общества Лукашенко и губопиков они уже сами себя лишили.

Поэтому: «Поехал, ты ищешь хорошее место, где заработать, — правильно, препятствовать не будем. Особенно если в Россию. Но ты, получив хорошие деньги, сюда приедь, заплати».

Как отличить уехавших белорусов от тех, которые остались, Лукашенко не объяснил. А это, если брать на государственном уровне – нетривиальная задача. Особенно, если уехали в Россию. Они же подлецы в компетентные органы не отчитываются. А чтобы разобраться, кто уехал, а кто просто старается лишний раз не показываться на глаза компетентным органам, никаких компетентных органов не хватит.

Поэтому разбираться никто не будет. Да и кому оно надо? Тем более схема давно отработана, а списки в соответствующих органах имеются: тех, кто не участвует в финансировании белорусской экономики. И не важно кто они: уехавшие, принципиальные тунеядцы или просто случайные безработные. Потому что платить белорусскому государству должны все. И с тех, которые остались, взять то, что они белорусскому государству должны, гораздо проще, чем с тех, которые уехали.

Ну что ты с этих уехавших в Польшу возьмешь? Кто ездил в Беларусь полечиться — не будет ездить. Будет лечиться в Польше. Другое дело – те которые остались. Им от бесплатной белорусской медицины деваться получается некуда.

Тем более, что власть, которая придумала брать налог на безработных, может придумать и что-нибудь более изощренное. Например, ввести плату за чистый белорусский воздух. Кто-то же должен за него платить, раз европейцы платить все равно отказываются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com