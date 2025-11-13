Украина получит 6 млрд евро с доходов замороженных активов РФ 13.11.2025, 11:54

О решении объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украина получит новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро с доходов замороженных активов Российской Федерации.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба ЕК.

«Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены», - заявила глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что уже сегодня Евросоюз выделит почти 6 млрд евро из кредита ERA и фонда для Украины.

«Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины. Мы возместим ущерб, нанесенный российскими ударами. Мы стабилизируем энергосеть Украины - экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. И мы защитим критически важную инфраструктуру. Эта зима определит будущее войны», - добавила она.

Международные партнеры Украины продолжают искать пути для покрытия дефицита государственного бюджета на 2025 год. Один из вариантов, который сейчас активно обсуждается, - создание так называемого «репарационного кредита», что позволит направить замороженные российские активы на поддержку Украины.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу использовать активы РФ и преодолеть разногласия, которые возникли,

Несмотря на задержку с принятием соответствующих решений, критических рисков для государственных финансов пока нет, ведь потребности бюджета на текущий год уже обеспечены.

Европейская комиссия тем временем работает над новым планом финансовой помощи Украине, подробности которого ожидаются в ближайшее время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com