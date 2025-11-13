Семь самых «умных» городов мира 2025 года 1 13.11.2025, 12:03

Это лидеры инноваций и устойчивого развития.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) опубликовала Глобальный индекс инноваций 2025 года (GII), определив сто крупнейших центров технологического прогресса. Семь городов выделились как мировые лидеры в области «умных» технологий, устойчивого развития и цифровых решений, пишет Intereting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Цюрих возглавил рейтинг благодаря стратегии Smart City Zürich, использующей цифровые платформы для управления транспортом, отходами и энергией.

Осло занял второе место, удерживая лидерство в «зеленом» развитии: 90% новых автомобилей здесь — электромобили, а город на 60% питается гидроэнергией.

Женева, реализуя проект Smart Canton, активно внедряет экологические и цифровые технологии, включая сети LoRaWAN и гидравлические системы отопления.

Дубай совершил стремительный рывок — с 12-го на 4-е место, благодаря искусственному интеллекту в управлении транспортом и проектам по переходу на 75% чистой энергии к 2050 году.

Абу-Даби следует схожим курсом: платформа TAMM объединяет сотни госуслуг онлайн, а проект Zayed Smart City внедряет ИИ в городскую инфраструктуру.

Лондон продвигает устойчивую мобильность — от зоны низких выбросов до установки 5G в метро.

Копенгаген, замыкающий семерку, стремится стать первым в мире углеродно-нейтральным городом к 2025 году — 62% жителей уже передвигаются на велосипедах.

