«Накатил» вместе с Медведевым

  • Телеграм-канал «Догнать и перегнать»
  • 13.11.2025, 12:38
«Накатил» вместе с Медведевым

Бедняга еле ковылял, затем упал и разбился.

Многие смотрели видео о роботах, создаваемых в иных странах. Это и Тесла, и Unitree, и Boston Dynamics. А вот забавный сюжет с роботом в Шанхае.

И вот мощнейший ответ из глубин путиномики. На сцену вывели первого в России антропоморфного робота AIdol. Бедняга еле ковылял, затем упал и разбился. Такое впечатление, что неверный шаг вызван тем, что за кулисами перед выходом робот изрядно «накатил» вместе с Дмитрием Медведевым.

Наверное, этот AIdol рожден от рогозинского робота Федора. Причем, обратите внимание, вывели робота под музыку из американского фильма «Рокки», не под какого-нибудь «Шамана» (мы такое нескрепное явление всецело одобряем).

Разработчики говорят, что это тестовое испытание. Допустим. Но зачем тогда показывать? Сделайте что-нибудь достойное, конкурентное – тогда и показывайте. Пока же наглядно видно, в сравнении с иными странами, какую робототехнику породил несменяемый путинизм.

Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

