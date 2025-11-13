Белорусские банки изменили проценты по вкладам 13.11.2025, 12:43

Где подняли, а где понизили?

Два белорусских банка объявили об изменении процентных ставок по вкладам. В одном из них ставки подняли, в другом - полностью пересмотрели ставки по нескольким популярным депозитам, но далеко не по всем - в сторону повышения, пишет Telegraf.news.

О повышении процентов по вкладам накануне объявил БНБ-Банк . Это коснётся безотзывных вкладов, причём независимо от срока депозита. Самые большие ставки традиционно по долгосрочным вкладам. Если оформить вклад на срок 13 и 24 месяца ставка теперь составит 15,64%.

Ставки по краткосрочным вкладам также подняли. С сегодняшнего дня они составляют:

8% годовых для вкладов на 3 месяца;

12,5% - для вкладов на 6 месяцев.

Кстати, клиентам, которые оформят вклад на сумму от 5000 рублей через отделение банка, пообещали в подарок пластиковую карту VISA Classic «Оранжевая». Акционное предложение действует с 11 по 30 ноября.

А вот другой белорусский банк, МТБанк , с 12 ноября полностью пересмотрел ставки по двум популярным вкладам - «МТБелки» и «МТБелки online». Доходность повысили только для долгосрочных безотзывный вкладов - тех, которые нельзя забрать из банка раньше срока. Ставку по таким депозитам, оформленным на 13 или 14 месяцев, подняли:

с 14,29% до 14,35% при оформлении в банке,

с 15,29% до 15,35% при оформлении online.

При оформлении этого депозита на меньший срок (от 32 дней до 5 месяцев) ставки, наоборот, понизили - как для безотзывных, так и для отзывных вкладов. Доходность по ним сократили на 0,5 - 2 процентных пункта.

