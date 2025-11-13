Путину обидно Телеграм-канал «СерпомПо»

13.11.2025, 13:04

Вот и принимай таких гостей.

Вот принимай таких гостей! Путин и обед в честь Токаева дал, и в Большой театр с ним сходил, и безопасность усилил до самого высокого уровня - днем на Тверском бульваре коммунальщики вскрыли все канализационные люки. Не иначе как злоумышленников искали.

И что президент Казахстана в ответ на такой царский прием? Назвал Путина «государственным деятелем глобального масштаба». Всего лишь. А Трампа во время недавнего визита в Вашингтон величал «великим государственным деятелем». Причем Трамп принимал не одного Токаева, а всех среднеазиатских лидеров скопом в рамках саммита «Центральная Азия - США».

Корми таких в Грановитой палате Кремля, сажай их в императорскую ложу Большого театра, зевай там на гала-концерте мастеров искусств Казахстана. А они в ответ, что ты не величайший, а всего лишь выдающийся, не святой, а отшельник и далее по классике.

Обидно, да?

