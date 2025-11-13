закрыть
13 ноября 2025, четверг, 13:21
Что стоит за «мостопадом» в Китае

  • 13.11.2025, 13:15
ЧП в провинции Сычуань — второй крупный инцидент за несколько месяцев.

В китайской провинции Сычуань обрушился мост Хунци, открытый всего несколько месяцев назад. Инцидент вызвал серьезные сомнения в качестве масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых Пекином, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Мост длиной 760 метров был частью национальной трассы, соединяющей центральные районы Китая с Тибетом. По видеозаписям, распространенным в китайских соцсетях, видно, как часть конструкции внезапно рушится, сбрасывая бетонные плиты и облака пыли в реку и на горный склон.

Власти сообщили, что жертв и пострадавших нет — движение по мосту было прекращено за сутки до обрушения, после того как инженеры заметили трещины в опорах и на прилегающих склонах. К полудню вторника ситуация ухудшилась: начались оползни, которые вызвали разрушение подъездной части и дорожного полотна.

Провинция Сычуань известна высокой сейсмической активностью. Именно здесь в 2008 году произошло землетрясение магнитудой 7,9, унесшее десятки тысяч жизней — тогда одной из причин масштабных разрушений называли низкое качество строительства.

Обрушение моста Хунци усилило опасения по поводу надежности китайских инфраструктурных объектов и достаточности геологических обследований. Власти называют случившееся «естественным происшествием», однако эксперты указывают на системные проблемы контроля качества.

Это уже второй крупный инцидент за несколько месяцев: в августе в провинции Цинхай рухнул железнодорожный мост, тогда погибли как минимум 12 человек.

Хунци был сдан в эксплуатацию в январе и должен был символизировать развитие бедных горных районов. Теперь трасса закрыта, открыт временный объезд. Ведется расследование, сроки восстановления моста не называются.

