закрыть
13 ноября 2025, четверг, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зрелищное уничтожение российского Shahed пулеметом M134 Minigun показали на видео

3
  • 2,062
Зрелищное уничтожение российского Shahed пулеметом M134 Minigun показали на видео

Кадры сняты с украинского вертолета «Ми-8».

ВСУ каждый день сбивают десятки и сотни вражеских БПЛА, но 12 ноября один из российских Shahed удалось уничтожить особо зрелищным образом.

Украинский Ми-8 поравнялся с беспилотником оккупантов, военный из пулемета M134 Minigun выпустил по цели несколько очередей, в результате чего БПЛА был подбит, задымился, спикировав вниз и разбившись, после чего произошла детонация.

Видео ведения пулеметного огня по беспилотнику опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

Запись также опубликовали в соцсети X, где видео вызвало активное обсуждение. Один из пользователей поинтересовался о соотношении стоимости потраченных патронов и стоимости сбитого дрона.

Другой же задался вопросом о том, изменит ли ситуацию в воздушном бою появление у беспилотника боковых камер. Пользователи также задались вопросом о том, не было бы эффективнее применить трассирующие боеприпасы, на что получили вполне профессиональный ответ.

«Трассера нет на записи. Их либо нет (у военных ВСУ), либо их не применяют из-за опасности обнаружения вертолета», - подчеркнул пользователь с ником «Рафаэль».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин