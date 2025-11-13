Зрелищное уничтожение российского Shahed пулеметом M134 Minigun показали на видео

Зрелищное уничтожение российского Shahed пулеметом M134 Minigun показали на видео3
-
- 2,062
Кадры сняты с украинского вертолета «Ми-8».
ВСУ каждый день сбивают десятки и сотни вражеских БПЛА, но 12 ноября один из российских Shahed удалось уничтожить особо зрелищным образом.
Украинский Ми-8 поравнялся с беспилотником оккупантов, военный из пулемета M134 Minigun выпустил по цели несколько очередей, в результате чего БПЛА был подбит, задымился, спикировав вниз и разбившись, после чего произошла детонация.
Видео ведения пулеметного огня по беспилотнику опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».
Запись также опубликовали в соцсети X, где видео вызвало активное обсуждение. Один из пользователей поинтересовался о соотношении стоимости потраченных патронов и стоимости сбитого дрона.
Другой же задался вопросом о том, изменит ли ситуацию в воздушном бою появление у беспилотника боковых камер. Пользователи также задались вопросом о том, не было бы эффективнее применить трассирующие боеприпасы, на что получили вполне профессиональный ответ.
«Трассера нет на записи. Их либо нет (у военных ВСУ), либо их не применяют из-за опасности обнаружения вертолета», - подчеркнул пользователь с ником «Рафаэль».