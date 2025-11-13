Зрелищное уничтожение российского Shahed пулеметом M134 Minigun показали на видео 3

2,062

Кадры сняты с украинского вертолета «Ми-8».

ВСУ каждый день сбивают десятки и сотни вражеских БПЛА, но 12 ноября один из российских Shahed удалось уничтожить особо зрелищным образом.

Украинский Ми-8 поравнялся с беспилотником оккупантов, военный из пулемета M134 Minigun выпустил по цели несколько очередей, в результате чего БПЛА был подбит, задымился, спикировав вниз и разбившись, после чего произошла детонация.

Видео ведения пулеметного огня по беспилотнику опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

Запись также опубликовали в соцсети X, где видео вызвало активное обсуждение. Один из пользователей поинтересовался о соотношении стоимости потраченных патронов и стоимости сбитого дрона.

Другой же задался вопросом о том, изменит ли ситуацию в воздушном бою появление у беспилотника боковых камер. Пользователи также задались вопросом о том, не было бы эффективнее применить трассирующие боеприпасы, на что получили вполне профессиональный ответ.

«Трассера нет на записи. Их либо нет (у военных ВСУ), либо их не применяют из-за опасности обнаружения вертолета», - подчеркнул пользователь с ником «Рафаэль».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com