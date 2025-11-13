закрыть
«Как-то по-совковому получается»

  • 13.11.2025, 13:20
  • 2,808
«Как-то по-совковому получается»

Гомельчане высказались о новой «инициативе» властей.

Пока в Гомеле продолжают готовить площадку у фабрики «8 марта» под установку памятника Рокоссовскому, госресурсы показали, как выглядит скульптура. «Флагшток» посмотрел, что о ней думают гомельчане, собрав комментарии в соцсети.

Под новостью появился ряд позитивных отзывов, но оставляли их, как правило, сторонники действующих властей и поклонники «русского мира». К примеру — пользователь с ником 2020artiomka, страница которого зашкаливает «красно-зеленым патриотизмом» и георгиевскими лентами.

Что касается «нейтральных» гомельчан, то они, в целом, не высказывались против личности Рокоссовского, но вновь напомнили об уничтожении сквера ради установки памятника — этот факт вызвал наибольшее возмущение пользователей.

«Вместо чудесного скверика с деревьями будет вот это вот. В какой момент времени мы утратили возможность контролировать наших чинуш, которые сейчас бесконтрольно вырубают зелёные деревья и тратят бюджет на вот такое вот. Прохожу мимо бывшего скверика и аж больно смотреть», — написала гомельчанка.

Некоторые удивились, почему скульптуру изготавливают в России, отметив, что «коня в подарок уже троянцы дарили в истории» и что «оккупанты опять метят территорию».

Другие задались вопросом, когда, наконец, в Гомеле появятся памятники в честь известных местных деятелей, к примеру, архитектора Станислава Шабуневского.

Часть комментаторов высказались против очередного милитаристского символа, например:

«Почему памятник военному? Где памятники архитектором, врачам, учителям или просто строителям, которые город восстановили после войны? Или военные — это наше всё? И дальше будем на коне и с шашкой?»

Что касается самой скульптуры, то некоторые отметили, что «всадник зачётный, но Гомель и гомельчане запомнили его в другом образе — а таким его видели только москвичи».

Один из пользователей негативно оценил работу скульптора:

«Такое впечатление, что судорога свела и всадника, и лошадь — динамики нет. Как-то неумело и по-совковому получается».

