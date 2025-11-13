Зеленский приехал на фронт в Запорожской области 13.11.2025, 13:44

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт. В частности, он посетил Ореховское направление в Запорожской области.

Об этом сообщается в Telegram Зеленского.

Президент Украины посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг», которая входит в состав 17-го корпуса и сейчас держит оборону на Ореховском направлении.

«Пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг». Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить воинов за службу и отметить наградами. Сейчас бригада в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении. Спасибо за то, что защищаете Украину, держите полосу здесь», - говорится в сообщении.

Во время визита глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке на направлении, активности врага и потерь оккупантов.

Вместе с командованием они обсудили меры по усилению защиты Ореховского направления - прежде всего комплектование личным составом, поставки отдельных видов оружия и техники, в частности легкобронированной, а также оснащение подразделений средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отдельное внимание уделили развитию беспилотных подразделений и масштабированию положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых.

Также обсудили шаги, необходимые для расширения этого практического опыта на других подразделениях.

«Делаем все, чтобы усиливать воинов», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com