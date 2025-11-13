закрыть
13 ноября 2025, четверг, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Шотландии нашли древнейший гриб

  • 13.11.2025, 13:52
  • 1,008
В Шотландии нашли древнейший гриб

Ему 407 миллионов лет.

Ученые из лаборатории Сейнсбери Кембриджского университета (SLCU) обнаружили новый вид древнего симбиотического гриба, сохранившегося в окаменелости растения возрастом около 407 миллионов лет. Микроорганизм обнаружили на территории шотландских сланцев Уиндфилда. Результаты исследования опубликованы в журнале New Phytologist (NewPhy).

Находка выступает свидетельством одного из первых взаимодействий между растениями и грибами — микоризе. Это симбиотический союз, при котором грибы помогают усваивать воду и питательные вещества, а растения снабжают их сахарами. Такое партнерство лежит в основе большинства современных экосистем и играет важную роль в питании растений.

Новый вид гриба получил название Rugososporomyces lavoisierae. Он образовывал симбиотические связи с древним растением Aglaophyton majus и стал вторым известным грибом, связанным с этим видом.

Для изучения образца ученые применили современные методы микроскопии, позволившие различить грибные и растительные клетки. Анализ световых сигнатур — уникальных «оптических отпечатков» древних тканей — помог подтвердить наличие гриба даже спустя сотни миллионов лет после исчезновения его ДНК.

«Присутствие арбускул (разветвленных нитевидных образований грибов) показывает, что гриб не паразитировал на растении, а существовал с ним в взаимовыгодном союзе, обменивая минералы, например фосфор, на сахара. Открытие помогает понять, как растения и грибы совместно осваивали сушу и формировали экосистемы, ставшие основой современной жизни», — пояснила руководитель исследования, доктор Кристин Струллу-Дерриен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин