NSJ: У Путина заканчиваются деньги

Военная машина требует все больше средств.

Новый проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы указывает на нарастающий кризис финансирования войны в Украине. По данным оппозиционного экономиста Владимира Милова, страна уже семь лет подряд живет с дефицитом бюджета свыше 2% ВВП, а прогнозируемый на 2025 год дефицит увеличен до 2,6%, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Милов отмечает, что «военная машина Путина требует все больше средств, которых просто нет». Экономисты называют происходящее полноценным бюджетным кризисом. Москва фактически утратила доступ к международным финансовым рынкам из-за санкций и вынуждена опираться на внутренние заимствования и истощающиеся резервы.

Даже Китай, ранее рассматривавшийся как возможный кредитор, отказал России в государственных займах. Это ставит под угрозу способность Кремля поддерживать нынешние темпы боевых действий.

Из-за растущего дефицита Путин вынужден сдерживать военные расходы: их доля в ВВП должна снизиться с 6,3% в 2025 году до 4,7% к 2028-му. При этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов признал, что оборонная промышленность работает с нулевой или отрицательной рентабельностью, не имея средств на разработку новых вооружений.

В результате Россия может позволить себе лишь низкоинтенсивную войну — с упором на дроны, ракетные удары и локальные наступления, а не на масштабные танковые операции.

«Такую войну Москва еще способна вести, но непонятно — ради чего», — заключает Милов.

