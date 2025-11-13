закрыть
13 ноября 2025, четверг, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NSJ: У Путина заканчиваются деньги

2
  • 13.11.2025, 13:54
  • 1,542
NSJ: У Путина заканчиваются деньги

Военная машина требует все больше средств.

Новый проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы указывает на нарастающий кризис финансирования войны в Украине. По данным оппозиционного экономиста Владимира Милова, страна уже семь лет подряд живет с дефицитом бюджета свыше 2% ВВП, а прогнозируемый на 2025 год дефицит увеличен до 2,6%, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Милов отмечает, что «военная машина Путина требует все больше средств, которых просто нет». Экономисты называют происходящее полноценным бюджетным кризисом. Москва фактически утратила доступ к международным финансовым рынкам из-за санкций и вынуждена опираться на внутренние заимствования и истощающиеся резервы.

Даже Китай, ранее рассматривавшийся как возможный кредитор, отказал России в государственных займах. Это ставит под угрозу способность Кремля поддерживать нынешние темпы боевых действий.

Из-за растущего дефицита Путин вынужден сдерживать военные расходы: их доля в ВВП должна снизиться с 6,3% в 2025 году до 4,7% к 2028-му. При этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов признал, что оборонная промышленность работает с нулевой или отрицательной рентабельностью, не имея средств на разработку новых вооружений.

В результате Россия может позволить себе лишь низкоинтенсивную войну — с упором на дроны, ракетные удары и локальные наступления, а не на масштабные танковые операции.

«Такую войну Москва еще способна вести, но непонятно — ради чего», — заключает Милов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин