13 ноября 2025, четверг
Российская нефть застряла в океане

  • 13.11.2025, 14:12
Bloomberg подсчитал, сколько сырья дрейфует на танкерах.

В танкерах по всему миру накопился рекордный объем нефти - почти 1 миллиард баррелей. Значительная часть которой происходит из подсанкционных государств.

Об этом сообщает Bloomberg.

С конца августа запасы «плавающей» нефти выросли примерно на 40%, и почти все увеличение приходится на сырье из России, Ирана, Венесуэлы или из стран с неопределенным происхождением.

По оценкам аналитиков, именно российская нефть стала главным фактором этого роста. Трейдеры считают, что ее дальнейшая судьба определит динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.

Bloomberg отмечает, что избыток сырья в танкерах может ударить по доходам подсанкционных стран и повлиять на глобальный рынок, который направляется к избытку предложения. Между тем перегруженный танкерный флот фиксирует рекордные расходы - более 100 тысяч долларов в сутки за одно судно.

Согласно расчетам агентства, в октябре налоговые поступления от нефти в России упали более чем на 24% в годовом измерении. Несмотря на это, Кремль в своем бюджете на 2025 год прогнозирует рост доходов от экспорта энергоресурсов в следующие три года, надеясь на восстановление цен на нефть Urals.

В то же время к увеличению объемов нефти в море также присоединились Саудовская Аравия и США, а недавно стало известно, что Индия и Китай начали сокращать закупки российского топлива, исключив его из тендеров с декабря.

