В Кракове сотрудники полиции спасли белоруса, внезапно переставшего дышать

  • 13.11.2025, 14:11
В Кракове сотрудники полиции спасли белоруса, внезапно переставшего дышать

Жизнь и здоровье мужчины удалось сохранить благодаря мгновенной реакции дорожного патруля.

37-летний белорус утром 6 ноября внезапно потерял сознание в такси в Кракове на улице Снядецких. Водитель остановил машину дорожного патруля и попросил о помощи, сообщает краковская полиция.

По словам таксиста, мужчина жаловался на плохое самочувствие и боли в груди, а затем потерял сознание и перестал дышать.

Полицейские вытащили белоруса из автомобиля. Мужчина не дышал. Сотрудники полиции начали делать ему сердечно-легочную реанимацию, а также сообщили о происшествии диспетчеру, вызвавшего второй патруль полиции и скорую помощь.

Медики доставили белоруса в больницу, где его вернули в сознание. Краковская полиция отмечает, что жизнь и здоровье мужчины удалось сохранить благодаря мгновенной реакции дорожного патруля.

