В Беларуси выпустили мороженое со вкусом «Столичных» конфет

В Беларуси выпустили мороженое со вкусом «Столичных» конфет4
- 13.11.2025, 14:18
Скоро оно появится в магазинах.
Минский холодильный комбинат № 2 совместно с фабрикой «Коммунарка» выпустил первую партию нового мороженого эскимо, вкус которого вдохновлен легендарными конфетами «Столичные элит».
Первая партия мороженого «Столичное элит» (пломбир с ароматом ванили в горьком шоколаде с желейной начинкой) была выпущена 11 ноября.
Эта новинка, являющаяся коллаборацией двух предприятий, вскоре поступит в продажу в магазины.