В Беларуси выпустили мороженое со вкусом «Столичных» конфет 4 13.11.2025, 14:18

Скоро оно появится в магазинах.

Минский холодильный комбинат № 2 совместно с фабрикой «Коммунарка» выпустил первую партию нового мороженого эскимо, вкус которого вдохновлен легендарными конфетами «Столичные элит».

Первая партия мороженого «Столичное элит» (пломбир с ароматом ванили в горьком шоколаде с желейной начинкой) была выпущена 11 ноября.

Эта новинка, являющаяся коллаборацией двух предприятий, вскоре поступит в продажу в магазины.

