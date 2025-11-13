закрыть
13 ноября 2025, четверг, 14:51
В Беларуси выпустили мороженое со вкусом «Столичных» конфет

  13.11.2025, 14:18
Скоро оно появится в магазинах.

Минский холодильный комбинат № 2 совместно с фабрикой «Коммунарка» выпустил первую партию нового мороженого эскимо, вкус которого вдохновлен легендарными конфетами «Столичные элит».

Первая партия мороженого «Столичное элит» (пломбир с ароматом ванили в горьком шоколаде с желейной начинкой) была выпущена 11 ноября.

Эта новинка, являющаяся коллаборацией двух предприятий, вскоре поступит в продажу в магазины.

