Эксперт: Россия готовится к открытию нового фронта 3 13.11.2025, 14:52

У Путина уже готовы документы.

Эксперты и политики в последнее время все чаще высказывают опасения, что страна-агрессор Россия может расширить войну на территорию Европы, при этом не прекращая боевые действия в Украине.

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире «24 Канала» оценил возможности РФ действовать шире, чем только на территории Украины. По его словам, Россия уже накапливает ресурсы и рассматривает различные сценарции новой эскалации.

Россия приближается к странам Европы

Еще во время учений «Запад 2025» российские войска отрабатывали сценарии на морском и воздушных направлениях, где недавно фиксировали нарушение пространства государств Европы.

Также Россия пытается приблизиться к странам НАТО за счет запуска беспилотников и подхода российских войск к территориальным водам европейских стран.

Обозреватель отметил, что в дополнение к этому в России принимают законы о непрерывной мобилизации и призыве резервистов, что может свидетельствовать об одном - в штабах РФ рассматривают варианты открытия второго фронта, под который формируют необходимые силы.

«Так выглядит, что они (россияне - ред) готовятся к открытию второго фронта. На уровне российских штабов, в частности генерального штаба, такие документы уже прописаны и проработаны. Эти планы смоделированы, и под них сейчас готовят ресурс», - сказал Тимочко.

Кремлевский диктатор Владимир Путин надеется, что прорваться в европейские государства Россия сможет не только за счет военных возможностей, но и эффекта психологического давления на общество. Агрессивная тактика может надломить моральное состояние гражданских.

Россияне могут расширить агрессию с помощью войск КНДР

Тимочко отметил, что Москва рассматривает северокорейских военных как силы, которые могут усилить группировку РФ в противодействии любой из европейских государств.

«Россия подготовила и обучила северокорейских солдат, которых может привлечь как квази войска против любой страны Европейского Союза», - пояснил он.

