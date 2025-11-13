Лукашенко снова обманули с электромобилем 1 13.11.2025, 15:06

2,150

Владимир Караник

Каранику прилетело за невыполненные обещания предшественника.

Принимая с докладом главу Национальной академии наук Владимира Караника, правитель не пожалел слов обиды в адрес его предшественника — Владимира Гусакова:

— Меня прежде всего интересует совершенствование деятельности Академии наук. Для чего же мы заменили председателя Академии наук — для того, чтобы было лучше.

Новый руководитель Академии наук, кажется, правильно уловил нотки обиды в речах патрона, рассказав, что «основная задача, на которую он ориентирует всех ученых, — разрабатывать то, что востребовано реальным сектором экономики, а не пытаться им навязывать то, что получилось», пишет «Салiдарнасць».

И все равно не избежал своей горькой пилюли. Прилетело ему за одну из самых обидных историй, напрямую связанных с его предшественником. Речь об электромобиле, который, по версии пресс-службы Лукашенко, «уже на протяжении нескольких лет обещают представить белорусские ученые».

— Сколько было обещаний! Где этот электромобиль? Мы помогали, и Академия тратила немалые деньги. Автомобиля нет. Ну так какой статус? — поинтересовался Лукашенко.

И вот тут обидно должно было стать уже Каранику. Так как обещаниями о серийном выпуске «отечественного» электрокара правителя годами кормил Гусаков. Да так, что Остапу Бендеру впору было бы умереть от зависти.

Впрочем, теперешнему главе НАН вряд ли стоит о чем-то беспокоится. Его, как и Гусакова, на должность назначил лично Лукашенко. И у предшественника получилось продержаться на посту более десяти лет.

Слушая бесконечные рассуждения о том, что «будет конкретный результат, будут и деньги», что нужно повышать авторитет белорусского ученого, потому что «время сейчас такое». И спокойно осваивая деньги «на науку».

